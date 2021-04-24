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Diyanet 2021 Fitre ücreti ne kadar? Fitre kimlere verilir, verilmez?

Her müslümanın Ramazan Ayı'nda vermesi vacip olan fitre sadakasının ücretini Diyanet İşleri Başkanlığı belirliyor. 2021 yılı Ramazan Ayı'nda fitre verecek vatandaşlar fitre ücretini merak ediyor. Peki Diyanet 2021 Fitre ücreti ne kadar? Fitre kimlere verilir, verilmez? İşte haberin detayları...

Diyanet 2021 Fitre ücreti ne kadar? Fitre kimlere verilir, verilmez?

Diyanet 2021 Fitre ücreti ne kadar? Fitre kimlere verilir, verilmez? soruları müslüman vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Her müslümanın Ramazan Ayı'nda vermesi vacip olan fitre, kişi başına verilecek miktar üzerinden hesaplanmaktadır. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, ihtiyaç sahibi müslümanlara verilmesi vacip olan fitre 2021 yılı kişi başına düşen fiyatları belli olmuştu. İşte, Diyanet 2021 fitre fiyatı...

DİYANET 2021 FİTRE NE KADAR?

2021 yılı Fitre bedeline ilişkin bilgi veren Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı şu ifadeleri kullandı:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir. Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.

Belirtilen meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.”

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara veriliyor

Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli.

Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir.

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler),fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

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