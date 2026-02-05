Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için belirlenen fitre tutarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, fitre miktarının belirlenmesinde bir kişinin günlük temel beslenme ihtiyacının esas alındığı vurgulandı. Bu kapsamda, 2026 yılında fitre bedelinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, 2026 fitre miktarı ne kadar?