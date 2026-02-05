Habertürk
        Diyanet açıkladı: 2026 günlük fitre bedeli ne kadar oldu, yeni fitre miktarı ne zamana kadar geçerli olacak?

        Diyanet açıkladı: 2026 günlük fitre bedeli ne kadar oldu?

        Ramazan ayına yaklaşılırken gözler bu yıl da fitre tutarına çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Ramazan ayı için belirlenen fitre miktarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan bu tutar, bir sonraki Ramazan ayının başlangıcına kadar geçerli olacak. İşte Diyanet tarafından duyurulan 2026 yılı fitre bedeli…

        Giriş: 05.02.2026 - 10:22 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:22
        1

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için belirlenen fitre tutarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, fitre miktarının belirlenmesinde bir kişinin günlük temel beslenme ihtiyacının esas alındığı vurgulandı. Bu kapsamda, 2026 yılında fitre bedelinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, 2026 fitre miktarı ne kadar?

        2

        2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR OLDU?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı fitre bedelini 240 TL olarak belirledi.

        3

        YENİ FİTRE TUTARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

        240 TL olarak belirlenen fitre bedeli 2027 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
