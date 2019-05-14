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Diyanet cevabı: İğne yaptırmak orucu bozar mı?

2019 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar orucu bozan durumları araştırmaya koyuldu. Unutkanlıktan yapılan veya istemsizce gerçekleşen olaylar oruç tutan veya tutacak olan vatandaşlar için merak konusu, iğne yaptırmak orucu bozar mı? İşte detaylar...

İğne yaptırmak orucu bozar mı?

İslam alemi için en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesiyle orucu bozan durumlar merak ediliyor. Merak edilen bu konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı aydınlattı. 

İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

 

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