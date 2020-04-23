Ramazan ayında oruç tutan kişilerin en çok merak ettiği konuların başında diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağı gelmektedir. Yaklaşan ramazan ayında oruç tutacakların sıkça sorduğu soruların başında yer alan bu soruya Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi açıklama geldi. İşte oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Sorusunun cevabını derledik.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayı süresince iftar ve sahurdan sonra kişisel bakımlarını genellikle sabah saatlerine bırakan oruç tutan vatandaşlar Diş fırçalamak orucu bozar mı? diye merak etmeye başlamışlardı. Vatandaşın imdadına yetişen Alo Fetva Hattı’na çokça gelen bu soruların ardından Diyanet İşleri Başkanlığından gelen açıklamaya göre; diş fırçalamakla orucun bozulmayacağı ancak diş macununun ya da suyun boğaza kaçması hâlinde orucun bozulacağı ve bu durumun kazasının yapılması gerektiği belirtildi. Orucun bozulma ihtimali göz önünde bulundurarak, dişlerin imsak saatinden önce ve iftardan sonra fırçalanmasının daha uygun olduğu bildirildi.

RAMAZAN AYINDA DİŞ ÇÜRÜKLERİNE DİKKAT

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde özellikle oruç tutanların ağızlarında fark edemediği çürükler, kırılmış dolgular ya da dişler, dişeti problemleri gibi sorunlar konusunda uzmanlar oruç tutacak vatandaşları uyarıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Burcu Karaduman, Ramazan ayı süresince diş çürümelerinin normal günlere nazaran çok daha fazla artabileceğini belirterek, “Ağızda çok sayıda ve çeşitte bakteri bulunmaktadır, ancak tükürüğümüz temizleme ve yıkama ile bu bakterilere karşı dişlerimizi korur. Oysaki oruç tutarken sıvı tüketiminin ve yeme işleminin azalmasından dolayı ağızda tükürük üretimi azalır ve bakteriler temizlenemediği için diş çürükleri, dişeti problemleri ve ağız kokusu artabilir" dedi.

İftar ya da özellikle sahurdan sonra dişlerin fırçalanmaması ve temizliğinin yapılmaması durumunda ağız içine daha çok bakterinin yerleşebileceğine dikkat çekilmektedir. İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Burcu Karaduman, “Ramazan ayında tatlılar, kahve ve çay daha çok tüketilir, akşam saatlerinde daha fazla atıştırılır, dolayısıyla Ramazan ayında çürüklerin oluşması çok daha fazla hızlanmaktadır. İftar ve özellikle sahurdan sonra dişler fırçalanmadan hemen yatılmasından dolayı ağız içinde daha çok bakteri ürer. Bu sebeple diş ve dişetlerinde problem yaşayan kişilerde özellikle Ramazan ayında şikayetlerin bu sebeple daha fazla artış sağlamaktadır." Şeklinde konuştu.