Diyanet ile 2026 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara bayram namazı vakitleri
Kurban Bayramı için geri sayımın sonuna yaklaşırken vatandaşlar, bayramın ilk sabahında eda edilecek bayram namazının saatini araştırmaya başladı. 2026 yılına ait bayram namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il açıklanarak kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere pek çok şehirde namazın hangi saatte kılınacağı sorgulanıyor. İşte 2026 Kurban Bayramı namaz saatlerine ilişkin merak edilen detaylar…
2026 KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 27 Mayıs'da eda edilecek bayram namazı için geri sayım sürerken, vatandaşlar bulundukları illerde namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı bayram namazı vakitlerine göre büyük şehirlerde saatler şu şekilde:
2026 Kurban Bayramı Namazı Saatleri
İstanbul: 06:12
Ankara: 05:59
İzmir: 06:25
Bursa: 06:13
Konya: 06:05
Adana: 05:55
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1. Rekat
- İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
- Gizlice Sübhaneke okunur.
- Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
- İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
- İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
- İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
- İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
- İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
- Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
- İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
- İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
- Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
- Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
- 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
- Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
- Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
- Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Bayramın arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, 4 gün sürecek olan bayramın takvimi şu şekilde:
Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayram Namazı bu sabah kılınacak)
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi