Haberler Gündem Diyanet ile Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı nasıl kılınır sorusunu gündeme getirdi. On rekâttan oluşan cuma namazları, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olarak eda edilmektedir. Camide cemaatle kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 29.09.2023 - 00:41 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:41 facebook

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Eylül ayının son cuma namazı için geri sayım başladı. Öğle saatlerinde kılınan cuma namazı Diyanet İşleri'nin belirdiği saatlerde kılınmaktadır. Birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma namazları camide cemaatle eda edilmektedir. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" İşte cuma namazında okunacak sure ve dualar...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.