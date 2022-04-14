Müslümanlar tarafından şu sıralar Hac kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, hac kuraları çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Durumu iyi olan her Müslümana farz olan ve ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için Diyanet işleri başkanlığı açıklamada bulundu. İşte detaylar...

HAC KONTENJANLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erba, hac ibadetinin yeniden başlayacağını ve kurada çıkanların hacca gitme imkanı bulacağını açıkladı. Kontenjanın ise 30- 40 bin kişilik olacağını belirtti.

HAC 2022 ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş; "2 yıldır malumunuz hac yapamadık. Suudi Arabistan'da sadece kendi içinde sembolik, bir miktar Müslümanla hac yapıldı. Bu sene inşallah 1 milyon kişiyle hac yapma kararı aldı, Suudi Arabistan. Detayları önümüzdeki haftalarda açıklayacağını söyledi. En son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı kadar olur diye tahmin ediyorum ama bu benim arzum. Net rakamı inşallah Suudi Arabistan'dan alacağız." dedi.