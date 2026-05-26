        DİYANET KURBAN BAYRAMI 2026: Kurban Bayramı gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?

        Kurban Bayramı gecesi, İslam dünyasında manevi hazırlığın en yoğun yaşandığı özel zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bayrama sayılı saatler kala vatandaşlar, bu mübarek geceyi nasıl değerlendireceklerini ve hangi ibadetlerin yapılmasının faziletli olduğunu araştırıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 23:05 Güncelleme:
        Kurban Bayramı gecesi yapılacak ibadetler

        KURBAN BAYRAMI GECESİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER

        1. NAZAR VE TEFEKKÜR

        Bayram öncesi geceyi tefekkür ederek geçirmek, geçmiş yılın muhasebesini yapmak ve manevi arınmaya yönelmek tavsiye edilir.

        2. NAİLE NAMAZI VE NAFİLE İBADETLER

        Gece boyunca kılınabilecek nafile namazlar, kişinin Allah’a yakınlaşmasına vesile olan önemli ibadetler arasında yer alır. İki rekâtlık nafile namazlar bile bu geceyi ihya etmek için yeterli görülebilir.

        3. KUR’AN-I KERİM OKUMAK

        Kurban Bayramı gecesinde Kur’an-ı Kerim okumak, manevi huzuru artıran en önemli ibadetlerden biridir. Özellikle Yasin, Tebareke ve Amme sureleri sıkça okunur.

        4. ZİKİR VE TESBİH

        “Subhanallah”, “Elhamdülillah” ve “Allahu Ekber” gibi zikirlerle geceyi geçirmek, kalbi huzura erdiren ibadetler arasında yer alır.

        5. DUA VE TÖVBE

        Geçmiş günahlar için tövbe etmek, aile ve ümmet için dua etmek bayram gecesinin en önemli manevi hazırlıklarından biridir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
