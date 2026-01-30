Habertürk
        Haberler Gündem İnanç Diyanet’e göre gece cinsel ilişkiye girip sabah abdest almak orucu bozar mı?

        Diyanet’e göre gece cinsel ilişkiye girip sabah abdest almak orucu bozar mı?

        Oruç, İslam dininde kişinin Allah'a olan bağlılığını hem bedenen hem de ruhen ortaya koyduğu önemli ibadetlerden biridir. Ramazan ayında Müslümanlar için farz kılınan oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar belirli sınırlar içerisinde yaşamayı gerektirir. Bu sınırlar, yalnızca yeme ve içmeden uzak durmakla sınırlı kalmaz aynı zamanda orucu bozar mı sorusuna konu olabilecek davranışlara karşı da bilinçli olmayı gerektirir.

        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 10:14 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:14
        Cinsel ilişkiye girip sabah abdest almak
        Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle günlük hayatla doğrudan ilişkili olan bazı konular daha fazla merak edilir hale geliyor. Bunlardan biri de gece cinsel ilişkiye girip sabah abdest almak konusu ile ilgili... Eşler arasındaki mahrem hayat, İslam’da belli sınırlar içerisinde değerlendirilir. Ancak Ramazan ayında bu durumun oruca etkisi olup olmadığı çiftler tarafından sıkça sorgulanır. Özellikle gece cinsel ilişkiye girip sabah abdest almak orucu bozar mı sorusu, pek çok kişi tarafından Diyanet kaynakları üzerinden araştırılır. Bu noktada doğru bilgiye ulaşmak, orucun geçerliliği açısından büyük önem taşır.

        Oruç Tutmak

        Oruç tutmak, belirli bir zaman dilimi boyunca yeme, içme ve bazı bedensel ihtiyaçlardan bilinçli olarak uzak durmayı ifade eder. Bu ibadet, imsak vaktinin girmesiyle başlar ve iftar vaktiyle sona erer. Sahur, oruca hazırlık yapılan ve niyet edilen zaman aralığı olarak kabul edilirken, imsak orucun başladığı anı temsil eder. Oruç süresi boyunca kişi, yalnızca bedensel arzularını değil, aynı zamanda düşünce ve davranışlarını da kontrol altında tutmaya özen gösterir. Oruç, insanın nefsini terbiye etmesini, sabır ve irade kazanmasını amaçlayan bir ibadettir. Bu nedenle orucu bozar mı sorusu değerlendirilirken, yapılan fiilin zamanı ve bilinçli olup olmadığı önemlidir. Gün içinde istemeden gerçekleşen durumlar ile bilerek yapılan davranışlar arasında fark vardır. Gece cinsel ilişkiye girip sabah abdest almak, bu çerçevede değerlendirilmesi gereken ve orucun zaman sınırlarıyla doğrudan ilişkili bir konudur.

        Orucu Neler Bozar?

        Orucu neler bozar konusu, İslam’da açık ölçütlerle ele alınmıştır. Yeme, içme ve oruçlu iken cinsel ilişkiye girme gibi fiillerin orucu bozduğu genel kabul görmüş bir görüştür. Bu eylemlerin ortak noktası, oruç süresi içinde gerçekleşmeleri ve bilerek yapılmalarıdır. Yani bilinç ve niyet esas alınır… Bunun dışında ilaç kullanımı, serum takılması ve sigara içmek gibi durumlar da orucu bozar mı başlığı altında değerlendirilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri de zaman kavramıdır. Oruç, imsak ile iftar arasında geçerlidir. Bu zaman dilimi dışında yapılan fiiller, orucun bozulmasına neden olmaz. Dolayısıyla gece vakti gerçekleşen bir durumun, sabah başlayan oruçla doğrudan bağlantısı bulunup bulunmadığı ayrı bir değerlendirme gerektirir.

        Gece Cinsel İlişkiye Girip Sabah Abdest Almak Orucu Bozar mı?

        Ramazan ayında eşlerin gece cinsel ilişkiye girip sabah abdest almak konusunda tereddüt yaşaması oldukça yaygındır. Özellikle sahurdan önce ya da sonra gerçekleşen cinsel ilişkinin, sabah namazı ve oruçla bağlantısı merak edilir. İslam alimlerinin genel görüşüne göre, imsak vaktinden önce gerçekleşen cinsel ilişki orucu bozar mı dendiğinde cevap hayır olur. Kişi gece cinsel ilişkiye girdikten sonra gusül abdestini hemen almasa bile, imsak vaktinden sonra oruca niyet edebilir. Burada önemli olan nokta, cinsel ilişkinin oruç süresi başlamadan önce yani imsak vakti girmeden önce gerçekleşmiş olmasıdır. Gusül abdesti, namaz için bir şarttır ancak orucun geçerliliği gusül alınmış olmasına bağlı değildir. Bu nedenle gece cinsel ilişkiye girip sabah abdest almak, tek başına orucu bozan bir durum değildir.

        Diyanet’e Göre Gece Cinsel İlişkiye Girip Sabah Abdest Almak Orucu Bozar mı?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, oruçluyken değil, imsak vaktinden önce gerçekleşen cinsel ilişki orucu bozmaz. Diyanet, orucun başlangıç vaktinin imsak olduğunu ve bu vakitten önce yapılan fiillerin oruç üzerinde etkili olmadığını açıkça ifade eder. Yani Diyanet’e göre, kişinin cünüp olarak sabaha uyanması oruca engel değildir. Ancak namaz kılabilmek için gusül abdesti almak gerekir. Bu durum, oruç ile namaz ibadetinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini de bize gösterir. Sahur sonrasında gusül alıp oruca devam etmek, orucun geçerliliğini etkilemez. Burada önemli olan, cinsel ilişkinin iftar ile imsak arasındaki zaman diliminde gerçekleşmiş olmasıdır.

