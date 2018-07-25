Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4. kafile 2. grup hacı adaylarını taşıyan aracın bugün Medine'den Mekke'ye giderken kaza yaptığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, "Kazada, hacı adaylarımızda can kaybı ve ağır yaralanma olmamıştır. Hafif yaralanan hacı adaylarımız ise Diyanet Mekke Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Kazada yaralanan hacı adaylarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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