Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? sorgulanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alımların Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde duyuruldu. Yayımlanan duyuruda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde zabıta, memur ve personel kadrolarında istihdam etmek üzere 387 personel alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular bugün başlıyor, 6 mart saat 17.00'ye kadar sürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı başvuruları için http://kamuilan.dpb.gov.tr/ilan_menu.aspx?eb6791b2-5210-43c5-9e42-8597f46cdb95 adresine tıklamanız gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV UYGULANACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kültür kongre merkezi hizmet binasında sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte sözlü sınav yapılacak. İtfaiye eri için sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacak. Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecek.



DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına

gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

f. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

g.Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe. (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya

müracaat edebilir.)