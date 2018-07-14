Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Dibek köyünde Mehmet ve Tahsin Karahanlı kardeşler ile bir yakınları, evlerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğradı. Husumetli olduğu akrabalarının uzun namlulu silahlarla ateş açtığı öne sürülen Mehmet Karahanlı ve kardeşi Tahsin, olay yerinde yaşamını yitirdi. DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan yakınları ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırının ardından köye giriş ve çıkışlarda önlem alan jandarma ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.