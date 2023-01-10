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Haberler Gündem Trafik İTİRAF ETTİ! Son dakika: Diyarbakır'da 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili tutuklanan otobüs şoförü hız sınırını aştığını itiraf etti
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Diyarbakır'da 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili tutuklanan otobüs şoförü hız sınırını aştığını itiraf etti

Diyarbakır-Silvan karayolunda devrilen yolcu otobüsünde 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ifadesinde hız sınırını aştığını kabul etti

İTİRAF ETTİ! Son dakika: Diyarbakır'da 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili tutuklanan otobüs şoförü hız sınırını aştığını itiraf etti
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AA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan şoförün, ifadesinde hız sınırını aştığını itiraf ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, 7 Ocak'ta Gaziantep-Ağrı seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait Mehmet Siraç U. yönetimindeki yolcu otobüsünün Diyarbakır-Silvan kara yolunun 65. kilometresinde devrilmesine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şoför Mehmet Siraç U. jandarmada verdiği ifadesinde, kazanın yaşandığı gece Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra yolcu aldığını ve Iğdır'a doğru hareket ettiklerini belirtti.

Mehmet Siraç U, ifadesinde şunları anlattı:

"Saat 02.30 sıralarında Silvan ilçesinde doğru yaklaşık 70-80 kilometre hızla ilerlerken, aracım havanın yağışlı olmasından dolayı kaymaya başladı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybettim. Araç dönerek karşı şeride geçti ve sağ tarafa devrildi. Kaza yerinin yaklaşık 500 metre gerisinde yol üzerinde olan 50 kilometre yazan hız uyarı tabelasını görmedim. Jandarma ekipleri gösterdiği zaman fark ettim. Aracı kullanırken uykum yoktu."

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 7 Ocak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Veysel Bünul (35), Seher Meygil (46) ve torunu 5 aylık Asel Meygil yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında şoförler Mehmet Siraç U. ve Bezat Y, muavin Enis P, firma sahibi Hamza Ç. ve firma yetkilisi Musa Y. gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü Mehmet Siraç U. ve firma sahibi Hamza Ç. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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