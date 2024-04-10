Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralandı

Diyarbakır'da çıkan bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı
Diyarbakır Bismil'de çocuklardan oluşan iki grubun tartışması, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yaşları 18'den küçük olan 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Altıok Mahallesi Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. Yaşları 18'den küçük 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. DHA'nın haberine göre; kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.