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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralandı

        Diyarbakır'da çıkan bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı

        Diyarbakır Bismil'de çocuklardan oluşan iki grubun tartışması, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 02:29 Güncelleme: 10.04.2024 - 02:29
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        Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yaşları 18'den küçük olan 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Altıok Mahallesi Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. Yaşları 18'den küçük 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. DHA'nın haberine göre; kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Diyarbakır
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