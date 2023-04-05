Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

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AA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaşar Kemal Caddesi'ndeki minibüs durağında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada E.A, V.E, A.P. ve B.E. bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan V.E. ile E.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

B.E. ve A.P'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.