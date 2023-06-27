Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi?

DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre arlarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.