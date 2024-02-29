Diyarbakır'da 2 günlük bebeğini metruk binaya bırakan anne tutuklandı Diyarbakır'da metruk eve bırakılan bebekle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemede iki günlük olduğu belirlenen bebeği annesinin bıraktığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.C. sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:01 facebook

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