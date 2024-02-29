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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da iki günlük bebeğini metruk eve bıraktı! - Son dakika haberi

        Diyarbakır'da 2 günlük bebeğini metruk binaya bırakan anne tutuklandı

        Diyarbakır'da metruk eve bırakılan bebekle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemede iki günlük olduğu belirlenen bebeği annesinin bıraktığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.C. sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:01
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        İki günlük bebeğini metruk eve bıraktı!
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        Diyarbakır'da metruk bir evde terk edilmiş halde bulunan 2 günlük bebeğin gözaltına alınan annesi tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde 23 Şubat'ta metruk bir evde 2 günlük erkek bebeğin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne M.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen M.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

        Bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

        Anne M.C'nin emniyetteki ifadesinde, çocuğa bakamadığı için terk ettiğini belirttiği öğrenilmişti.

        Fotoğraflar: İHA

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        #Diyarbakır
        #son dakika
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