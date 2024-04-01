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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da kanlı pusu: 1'i kadın 2 ölü

        Diyarbakır'da kanlı pusu: 1'i kadın 2 ölü

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde biri kadın iki kişi bir binanın girişinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:55 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:20
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        Diyarbakır'da kanlı pusu: 1'i kadın 2 ölü
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bir eve, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aynı evde yaşadıkları öğrenilen Mehmet S. ve Sevda M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılacak incelemenin ardından cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

        Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Diyarbakır
        #cinayet
        #silahlı saldırı
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