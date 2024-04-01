Diyarbakır'da kanlı pusu: 1'i kadın 2 ölü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde biri kadın iki kişi bir binanın girişinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.04.2024 - 13:55 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:20 facebook

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