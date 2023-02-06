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Diyarbakır'da okullar kaç gün tatil? Deprem sonrası MEB'den tatil açıklaması

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 ilde okullar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tatil edildi. Tatil ilan edilecek iller arasında bu kapsamda Diyarbakır'da yer alıyor. Peki, Diyarbakır'da okullar kaç gün tatil olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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  • Diyarbakır'da okullar kaç gün tatil? Deprem sonrası MEB'den tatil açıklaması

    Kahramanmaraş'taki meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Can ve mal kaybının yaşandığı 10 ilde Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla eğtime ara verildi. Bu kapsamda Diyarbakır'da da okullar tatil oldu. Depremzedeler, Diyarbakır'da okulların kaç gün kapatıldığını merak ediyor. İşte emrak edilen soruların cevabı...

     
  • Diyarbakır'da okullar kaç gün tatil? Deprem sonrası MEB'den tatil açıklaması

    DİYARBAKIR'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

    Eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 2 hafta; Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te 1 hafta ara verildi

    10 ilde ikinci dönemde eğitim öğretimin nasıl devam edeceğine ilişkin bölgedeki tüm il müdürleri ve valilerle sabah itibarıyla irtibat kurduğunu aktaran Bakan Özer, şunları söyledi: 

     
  • Diyarbakır'da okullar kaç gün tatil? Deprem sonrası MEB'den tatil açıklaması

    "Bu bağlamda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece eğitim öğretime bir hafta ara vereceğiz. Gelişme durumuna göre, süreç içinde tekrar değerlendirerek uzatıp uzatmayacağımıza da karar vereceğiz. Kısaca Millî Eğitim Bakanlığında okullarımızla ilgili şu an için anormal bir durum yok. Bakanlık olarak hızlı bir şekilde okullarımızı tekrar eğitim öğretime hazırlamak için tüm ekibimiz sahada. Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. Hem bütçe hem insan olarak da her türlü destek vermek için arkadaşlarımız seferber oldular. Bu, büyük bir acı; birlik, beraberlik zamanı... İnşallah, hızlı bir şekilde devletimizin ve hükümetimizin tüm kaynaklarını kullanarak bu yaraları saracağız. Yaralılarımızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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