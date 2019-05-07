Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi, 14 kilogram amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 548 kilogram esrar ele geçirildi.

548 KİLOGRAM ESRAR GELE GEÇİRİLDİ



Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında arazide toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 6 jelikan bidon ile arazide gizlenen 13 çuval ve poşet içerisinde 548 kilogram esrar maddesinin de ele geçirilerek muhafaza altına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Adli arama faaliyetleri kapsamında, Lice ilçesinin Yalaza Köyünde, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte yardım yataklık yaptığı ve örgüt adına uyuşturucu ürettiği tespit edilen Ş.B'nin adresinde yapılan adli aramada 2 kilogram esrar, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Lice ilçesinin Çavundur köyünde ikamet eden A.B.'nin evinde yapılan adli arama neticesinde 4 kilogram amonyum nitrat ile örgütsel doküman bulundu. Operasyon bölgesinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde 150 şahıs ve 30 araç kontrol edildi, bir kişi 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı."

TOPLANMASI YASAK OLAN ORKİDE SOĞANI



Açıklamada ayrıca "Lice ilçesinin Yalaza Köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen temas araması esnasında, toplanması yasak olan yabani orkide soğanı bitkisinden 35 kilogram topladıkları tespit edilen 9 şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak Lice Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğünce 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden idari para cezası uygulanmıştır." bilgisi de yer aldı.