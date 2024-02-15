Diyarbakır'da şiddetli sağanakta köprü çöktü!

Diyarbakır'da sağanak nedeniyle çay taştı, köprü yıkıldı, 2 menfezde hasar oluştu.

DHA'nın haberine göre Diyarbakır'da gece etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çermik ilçesinde Sinek Çayı taştı, bazı piknik alanları zarar gördü.

YAĞMURDAN DOLAYI DERE TAŞTI

Çınar ilçesi kırsal Sevindik Mahallesi Küme Evleri'nde de 2 menfezde hasar oluştu. Köy sakinleri, menfezlerin üzerine el arabaları ile kum ve mucur taşıdı.

Cep telefonu kamerası ile o anları görüntüleyen Ali Kaçar, yağmurdan dolayı derenin taştığını belirterek, "Bugün öğrencilerimiz okula gitmedi. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Lütfen bize yardım edin, çocuklarımız okula gitmek istiyor. İki servimiz var ama ikisi de çalışmıyor. İki köprümüz olsa bu yol böyle olmayacaktı. Yardım istiyoruz. Böyle olursa çocuklarımız 1 ay okula gitmeyecek. Bize sadece köprü lazım" dedi.