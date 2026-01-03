Diyarbakır'da tüfekli saldırı: 1 ölü
Diyarbakır'da tartıştığı husumetlisi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'ndaki bir sitede aralarında husumet bulunan Sinan Körtepe ile T.A. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada T.A. tüfekle Körtepe'ye ateş etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan incelemede Körtepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Körtepe'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Şüpheli T.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.