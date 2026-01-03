Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır'da tüfekli saldırı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da tüfekli saldırı: 1 ölü

        Diyarbakır'da tartıştığı husumetlisi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 02:12 Güncelleme: 03.01.2026 - 02:14
        Diyarbakır'da tüfekli saldırı: 1 ölü
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'ndaki bir sitede aralarında husumet bulunan Sinan Körtepe ile T.A. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada T.A. tüfekle Körtepe'ye ateş etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan incelemede Körtepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Körtepe'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Şüpheli T.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Diyarbakır
        #haberler
        #Son dakika haberler
