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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Diyarbakır'da yaşandı! 60'ıncı kez ambulansı taşladı
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Diyarbakır'da 112 ambulansına saldırı; 60'ıncı kez taşlamış

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kentte zihinsel engelli bir kişi, yaralıya giden 112 ambulansına taşla saldırdı. Serbest bırakılan R.B.'nin, son olayla 60'ıncı kez ambulansı taşladığı öğrenildi  

Son dakika: Diyarbakır'da yaşandı! 60'ıncı kez ambulansı taşladı
Diyarbakır'da yaşandı! 60'ıncı kez ambulansı taşladı
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DHA

Diyarbakır'da zihinsel engelli R.B. (28), yaralıya giden 112 ambulansına taşla saldırdı. Polisleri görünce kaçan R.B., yakalandı. Savcılık kararıyla serbest bırakılan R.B.'nin, son olayla 60'ıncı kez ambulansı taşladığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli R.B., parkın içindeki yaralıya müdahale için gelen 112 ambulansını gördü. Bu sırada eline taş alan R.B., ambulansın arka camına atarak kırdı.

Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince yakalanan R.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

R.B.'nin, ilçede ambulanslara sürekli hasar vermeye çalıştığı, son olayla 60'ıncı kez ambulansa taş atıp saldırdığı öğrenildi.

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