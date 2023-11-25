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        Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır'da yürüyüş etkinliği yasaklandı

        Diyarbakır'da yürüyüş etkinliği yasaklandı

        Diyarbakır Valiliği, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla gerçekleştirilmek istenilen yürüyüş etkinliğinin yasaklandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 00:56 Güncelleme: 25.11.2023 - 00:57
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        Diyarbakır'da yürüyüş etkinliği yasaklandı
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        Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16.00-19.00 saatleri arasında düzenlenmek istenilen etkinliğin kitlesel eylem yapmaya yönelik olduğu, söz konusu etkinliğin basın açıklaması hakkının kullanılmasının İçişleri Bakanlığı genelgesi de dahil olmak üzere kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulamaya konulmuş olan ilgili tüm mevzuata aykırı olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Dilekçedeki güzergahın uygun olmadığı hususunun bildirim sahiplerine yazılı olarak iletilmiş olmasına rağmen açık kaynaklar üzerinden yapılan araştırmaya göre konuya ilişkin çağrıların halen devam ettiği gözlemlenmiştir. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle, 'öncesinde veya sonrasında herhangi bir yürüyüş etkinliği olmaksızın basın açıklaması yapma hakkı' saklı kalmak kaydı ile, bildirimde bulunulan yürüyüş etkinliği 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A, B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

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