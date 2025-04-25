8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, arkadaşlarıyla oynarken merdivenden düşen 8 yaşındaki Roza Bakan, tedavi gördüğü hastanede 10 ay sonra yaşamını yitirdi. Küçük kız çocuğu, yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi
Diyarbakır'da olay, 18 Haziran 2024’te Bismil ilçesi kırsal Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Roza Bakan (8), arkadaşlarıyla oyun oynarken evlerinin merdiveninden dengesini kaybedip düştü.
ÖZEL BİR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
DHA'daki habere göre Bakan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bakan, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır’da özel bir hastaneye kaldırıldı.
İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ
Hayati tehlikesi bulunan Roza Bakan, ambulans uçakla İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
10 AY SONRA HAYATA VEDA
Hastanede tedavisi süren Roza Bakan, önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bakan’ın cenazesi, uçakla Diyarbakır Havalimanı’na getirildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yakınları tarafından alınan Roza Bakan’ın cenazesi, kırsal Uğurlu Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.