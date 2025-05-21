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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor | Son dakika haberleri

        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!

        Diyarbakır'da, 50 yaşındaki Remzi Sati ile oğlu 15 yaşındaki Muhammed'in yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alınmıştı. Remzi Sati'nin eşi ve bacanağı, ortağının telefonunun ardından baba ile oğulun evden çıktıklarını anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 07:55 Güncelleme: 21.05.2025 - 07:55
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        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
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        Diyarbakır'da olay, önceki gün Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide medyana geldi. Sabah saatlerinde bir kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        BABA İLE OĞLUNUN YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kamyonette Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed’in (15) cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        ELLERİNİ BAĞLAYIP ATEŞE VERMİŞLER

        Jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

        CENAZELER İSTANBUL ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Remzi Sati ile oğlu Muhammed’in cenazeleri ise Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından İstanbul’da Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        "OĞLU KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ, YAKALAYIP BAĞLAMIŞLAR"

        Yapılan olay yeri incelemesinde Muhammed’in 2 ayakkabısı kamyonete yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Olay yeri yakınında da 4 boş mermi kovanı tespit edildi. Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati’nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı.

        "ORTAĞI TELEFONLA ARAMIŞ"

        Vahşice öldürülen Remzi Sati’nin bacanağı Ali Askan.
        Vahşice öldürülen Remzi Sati’nin bacanağı Ali Askan.

        Remzi Sati’nin bacanağı Ali Askan (60), “Pazar akşamı 9’u 10 geçe eşiyle beraber evde otururken Ali arayıp ‘Gel, benim camışım (manda) kaybolmuş’ demiş. Kapattıktan 3-4 dakika sonra tekrar aramış, demiş ‘Gel, camışı bulmuşuz köye getirelim.’ Ali ortağıdır. O da ortağı diye üzerlerine elbise almamışlar. Sabah 9.30’da bilgi bize ulaştı. Hanımı benim yeğenimdir, biz ona telefon açtık. Kendisi dedi ‘Bu akşam Remzi evden çıkmış bize ulaşan olmadı.’ Biz telefonda görüştükten sonra aramaya çıktık. Cenazeyi Köprübaşı Mahallesi’nde bulunan kum ocağında buldular. Araba yanık durumdaydı. Allah bırakmasın, öyle diyeyim. Hem çocuğunu hem onu yakmışlardı.

        "ÇOCUK KAÇMIŞ BUNLAR YAKALAMIŞ"

        Sen babayı yaktın, çocuğu niye yaktın. Çocuğun ne suçu vardı. Aracı gördüm ben. Yanımda başka bir akrabam vardı. Dedi ‘Remzi başınıza ne getirmişler.’ Arabadan 1 metre uzaktaydım. Dediler, fazla yanaşmayın, otopsi falan alacaklar biz de uzaklaştık. Daha neyin ne olduğunu görmedik. Dediler, 150 metre ileride çocuğun ayakkabısı bulunmuş. 40-50 metre herhalde kaçmış çocuk, bunlar yakalamışlar.

        "ELLERİNİ BAĞLAMIŞLAR"

        Babasının ayakkabısını da orada bulmuşlar. Birkaç tane mermi bulmuşlar ağaçların altında olay yerinde değil, ağaçların altında bulmuşlar. Yakın bir arkadaşım vardı. Dedi ‘Gördüm elleri bağlı.’ Öyle dedikleri zaman ben arabadan çekildim. Çünkü dayanamadım” diye konuştu.

        "ORTAĞI 2 KERE ARADI; BİRİNCİDE MANDA KAYIP, İKİNCİDE ‘BULDUK' DEDİ"

        Remzi Sati’nin eşi Filiz Sati (45), olay akşamı 21.15’te evde olduklarını belirterek, “Odada oturmuştu, telefonu çaldı. Arayan ortağı Ali Mert’ti. Eşim, ‘Efendim Ali ne diyorsun.’ Ali dedi, ‘Bizim bir camışımız (manda) kaçmış, Remzi sen bir gelsen bize yardım etsen’ dedi. Sonra eşim, ‘Tamam Ali sen yakala beni ara’ dedi ve kapattı. 2-3 dakika geçtikten sonra yine aradı. Ali eşime ‘Biz yakaladık, Köprübaşı Mahallesi’ndeyiz, gel’ dedi. Eşim ‘Tamam ben geliyorum’ dedi. Yatsı namazını kıldıktan sonra oğlunu çağırdı. ‘Muhammed hadi gidelim’ dedi.

        "ORTAĞIMIN YANINA GİDİYORUZ' DEDİ"

        Remzi Sati’nin diğer bacanağı Süleyman Aydın.
        Remzi Sati’nin diğer bacanağı Süleyman Aydın.

        Oğlum, ‘Baba, biz nereye gideceğiz’ dedi. Eşim de ‘Ortağım Ali Mert’in yanına, onun köyüne gidiyoruz. Onun bir camışı kaçmış, yakalamışlar gideceğiz. Eğer satarsa alırız, satmazsa evlerine götürüp geleceğiz’ dedi. 2 defa o adam onu aradı. Gitti, o gece bir daha artık aramadık eşimi. Sabahleyin aradık, ulaşamadık. Ondan sonra ben aile üyelerimize herkese söyledim.

        "EŞİM ALACAKLIYDI AMA KİMSEYE BORCU YOKTU"

        Gittiler ve böyle bir şey gördüler. Eşimin kimseyle alacak verecek meselesi yoktu. Milletten alacağı vardı ancak kimseye vereceği bir borcu yoktu. Her kim yaptıysa Allah belasını versin. Kim yaptıysa tez zamanda eşimden önce yerin altına girsin. Allah onun belasını versin” dedi.

        "KİMSEYLE HUSUMETİ YOKTU"

        Remzi Sati’nin diğer bacanağı Süleyman Aydın ise (50), “Kimseyle bir husumeti yoktu, kavgası yoktu. Herhangi bir kimseyle bir tartışması yoktu. Yalnız bu Ali Mert ile 2 yıldır ortaklaşa hayvan besliyorlar. Onunla 2 yıldır bu ticareti yapıyorlardı. Geçen sene de bir süre ortaklık yaptılar, yine aynı şekilde hayvanları ona teslim ettiler. Sezon sonu sattıktan sonra kârlarını bölüştüler. Bu sene yine aynı şekilde ortaklık yaptılar. Remzi o saatte evden çıktıktan sonra bir daha ona ulaşılamıyor. Olay yerinde 4 kovan bulunmuş ama onlara sıkılan kurşunlara mı ait ya da başka bir şey mi bilemiyorum. Ancak 4 tane boş kovan bulunmuş olay yerinde. Remzi’nin büyük olan 2 oğlu Hatay’a gitmişti. İnşaatta, elektrik işinde çalışıyorlardı. Bir çocuğu da İstanbul’da okul okuyor. Çocukları bu olay olunca dün akşam çekip evlerine gelmişler” ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, Muhammed Sati'nin daha önce çektiği damda güvercinlerle oynadığı görüntüsü ortaya çıktı.

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        #Diyarbakır
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