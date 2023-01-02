Diyarbakır'da bariyerlere çarpan otomobil yan yattı, sürücü öldü

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak yan yatan otomobilde sürücü Mikail Kahraman, yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde DiyarbakırErgani yolu 3'üncü Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Mikail Kahraman'ın kullandığı 34 ZH 1981 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Yan yatan araçtaki Kahraman, hayatını kaybetti. İhbarla gelen ekipler, Kahraman'ın cansız bedenini otopsi için hastane morguna götürdü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-01-02 16:11:22



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