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        Diyarbakır´da yasağa rağmen açıklama yapmak isteyen gruba izin verilmedi

        DİYARBAKIR´davaliliğin kent genelinde 1 gün süreyle izinsiz etkinliklere yasak getirmesine rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Polis tarafından çevresi sarılan grup, ikinci ikazın ardından dağıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:13 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:15
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        Diyarbakır´da yasağa rağmen açıklama yapmak isteyen gruba izin verilmedi
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        DİYARBAKIR´davaliliğin kent genelinde 1 gün süreyle izinsiz etkinliklere yasak getirmesine rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Polis tarafından çevresi sarılan grup, ikinci ikazın ardından dağıldı.

        Kayapınar ilçesindeki Rojava Parkı´nda Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi üyelerinin de olduğu grup, basın açıklaması yapmak için toplandı. Polisin, valiliğin yasak kararını açıklamasına rağmen grup, oturma eylemi başlattı. Polis ekipleri tarafından çevresi sarılan gruba, emniyet amiri 3 kez ikaz yapılacağını söyledi. Bunun üzerine grup oturmayı sürdürmeye devam etti. İkinci ikazın ardından grup, dağılarak alandan ayrıldı.

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