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        Traktörle çarpışan TIR´ın kupası koptu: 1 yaralı

        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde traktörle çarpışan TIR´ın kupası koptu, sürücüsü yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:54 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:55
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        Traktörle çarpışan TIR´ın kupası koptu: 1 yaralı
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        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde traktörle çarpışan TIR´ın kupası koptu, sürücüsü yaralandı. 

        Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesinde, Diyarbakır- Batman kara yolunda meydana geldi. Bismil yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, pamuk yüklü traktörle çarpıştı. TIR´ın kupasının koptuğu kazada römorku devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Bismil Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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