Traktörle çarpışan TIR´ın kupası koptu: 1 yaralı

DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde traktörle çarpışan TIR´ın kupası koptu, sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesinde, Diyarbakır- Batman kara yolunda meydana geldi. Bismil yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, pamuk yüklü traktörle çarpıştı. TIR´ın kupasının koptuğu kazada römorku devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Bismil Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.