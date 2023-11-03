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        Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'nde rüşvete suçüstü; 1'i başkan yardımcısı 2 tutuklama

        DİYARBAKIR'daBağlar Belediyesi'nde görevli F.K., bir iş insanından aldığı rüşvet parasını aracına koyarken suçüstü yakalandı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı S.A. da gözaltına alınırken, 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 00:24 Güncelleme: 03.11.2023 - 00:25
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        Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'nde rüşvete suçüstü; 1'i başkan yardımcısı 2 tutuklama
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        DİYARBAKIR'daBağlar Belediyesi'nde görevli F.K., bir iş insanından aldığı rüşvet parasını aracına koyarken suçüstü yakalandı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı S.A. da gözaltına alınırken, 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K.'nın, kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden bir iş insanı, polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonda; seri numaraları alınmış paraları iş insanından alan F.K.'yı, paraları aracına koyarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan F.K. emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nden sorumlu S.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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