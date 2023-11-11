Camiinin kapanmasına neden olan ağır hasarlı 2 bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü DİYARBAKIR´da,6 Şubat'taki depremde ağır hasar gören ve çökme riski olduğu için yakınında bulunan Cebeli Nur Camii´nin 7 ay kapanmasına neden olan ağır hasarlı 2 bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR´da,6 Şubat'taki depremde ağır hasar gören ve çökme riski olduğu için yakınında bulunan Cebeli Nur Camii´nin 7 ay kapanmasına neden olan ağır hasarlı 2 bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerde Kayapınar ilçesinin 58 bin nüfuslu Medya Mahallesi´ndeki Cebeli Nur Camii´nin, çevresindeki 3 binadan 2´si ağır, biri de orta hasar aldı. Binalar tehlike yarattığı için mart ayında ibadete kapatılan caminin kapısına, `Camimizin etrafında bulunan binaların ağır hasarlı olması nedeniyle, tedbir amaçlı kapatılmıştır´ uyarısı yazıldı. Mahalleli de binaların bir an önce yıkılıp, caminin tekrar ibadete açılmasını istedi.

Yıkım kararı verilen ağır hasarlı 2 binada, kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Çalışmada binalar, yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.