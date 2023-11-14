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        DİYARBAKIR´DA KONTEYNER KENTTEKİ YANGINDA 2 KONTEYNER HASAR GÖRDÜ

        DİYARBAKIR´ınKayapınar ilçesinde depremzedelerin kaldığı konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 konteynerde hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 00:38 Güncelleme: 14.11.2023 - 00:38
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        DİYARBAKIR´DA KONTEYNER KENTTEKİ YANGINDA 2 KONTEYNER HASAR GÖRDÜ
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        DİYARBAKIR´ınKayapınar ilçesinde depremzedelerin kaldığı konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 konteynerde hasar oluştu.

        Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki konteyner kentte çıktı. Depremzedelerin kaldığı bir konteynerde, içinde kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, bitişikteki konteynere de sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

        Görüntü Dökümü

        ----------

        -Konteyner kent tabelası

        -Yanan konteyner

        -Ambulans

        -İtfaiye ve polis araçları

        -Hasrar gören konteynerlar 

        -Genel ve Detay görüntüler

        DHA-Gündem - Türkiye-Diyarbakır - Seyfettin EKEN

        2023-11-14 00:28:31

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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