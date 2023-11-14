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        Diyarbekirspor Teknik Direktörü Karaaslan: İlk hedef play-off potası

        DiyarbekirsporTeknik Direktörü Süleyman Gökhan Karaaslan, ilk hedeflerinin play-off potasının içinde yer almak olduğunu söyledi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:30
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        Diyarbekirspor Teknik Direktörü Karaaslan: İlk hedef play-off potası
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        DiyarbekirsporTeknik Direktörü Süleyman Gökhan Karaaslan, ilk hedeflerinin play-off potasının içinde yer almak olduğunu söyledi. 

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da yönetim ve teknik direktör Süleyman Gökhan Karaaslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç, toplantı öncesinde Seyrantepe'deki tesisleri gezdirdi. Geçtiğimiz sene tesis konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Genç, "Önceki yönetimdeki arkadaşlarımızın girişimlerinden dolayı böyle bir tesisin Diyarbakır´a kavuşmasından dolayı çok mutlu olduk. Bizlere destek verenlere çok teşekkür ederiz. Her zaman sizleri de aramızda görmek isteriz. Diyarbakır olarak gerçekten de kendi memleketimize hizmet etmek istiyoruz. Projelerimizde Diyarbakır gençlerine çok önem vermek istiyoruz. Futbol olarak gerçekten de geleceğini gördüğümüz alt yapıdaki gençleri ve bölgedeki insanları alıp burada yetiştirmek istiyoruz. Diyarbakır´a iyi bir derecede futbolcu kazandırmak istiyoruz. Bize bu tesisi kazandırdıkları için kendilerine çok teşekkür ederiz. İnşallah büyük başarılar kazanırız" dedi.

        KARAASLAN: İLK HEDEFİMİZ DİYARBEKİRSPOR´U PLAY-OFF POTASININ İÇERİSİNE SOKMAK

        Diyarbekirspor Teknik Direktörü Süleyman Gökhan Karaaslan, Türkiye profesyonel liglerinin gelmiş geçmiş en genç teknik direktörü olduğunu belirtti. Karaaslan, "Bu işe erken yaşta başlamanın avantajını yaşıyorum. İlk antrenörlük eğitimi stajımı İngiltere´de yaptım. Türkiye´ye döndüğümde 8 sene Mustafa Denizli hocanın yardımcı antrenörlük görevini üstlendim. Sonrasında Diyarbekirspor´la yolumuz kesişti. Şuanda da geldiğim süre içerisinde takım olumsuz bir hava içerisindeydi açıkçası aldığı sonuçlar itibarıyla. Fakat geldikten sonra yaptığımız çalışmalarla takımın eksiklerini gidermek adına içerideki havayı pozitife çevirme anlamında yaptığımız çalışmalarla güzel bir ivme yakalamayı umuyoruz. Şuan oyunumuzda gelişme devam ediyor. Oyuncularımız hem karakterli, hem güzel çalışan ve algısı yüksek yaptığımız çalışmaların karşılığını bize hafta sonu sahada fazlasıyla veriyorlar. Benim kadro seçiminde elimi zorlaştıran bir durum. Ancak ben bundan mutlu oluyorum. İlk hedefimiz Diyarbekirspor´u play-off potasının içerisine sokmak, daha sonra da üst lig için, 1'inci Lig için çalışmaya devam etmek. Maç maç devam edeceğiz. Kazana kazana devam edeceğiz. Devamında hedeflediğimiz 1'inci Lig için çalışmalarımızı sürdürüp o hedef uğruna yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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