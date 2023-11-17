Diyarbakır'da cuma namazı çıkışı İsrail protestosu

DİYARBAKIR'daPeygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, aralarında sivil toplum kuruluşlarının da olduğu grup, cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto ederek, Filistin'e destek çağrısında bulundu. Öte yandan tarihi Diyarbakır surlarına, Hamas´ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde´nin posteri asıldı.

Yenişehir ilçesinde, aralarında sivil toplum kuruluşlarının da olduğu grup, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde cuma namazı çıkışında Sanat Sokağı önünde toplandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden grup, Filistin bayrakları açıp, sık sık "Hamas´a selam, direnişe devam" sloganları attı. Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, Filistin'e destek çağrısı yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, Aksa Tufanı´nın İsrail´in soykırım ve yayılma politikasına karşı verilen bir kurtuluş mücadelesi olduğunu belirterek, "7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı operasyonu anlık bir öfkenin neticesi değil, 75 yıllık işgal, katliam, soykırım ve yayılma politikasına karşı verilen bir kurtuluş mücadelesidir. Bu anlamda Filistinlilerde birikmiş olan öfke ve işgalden kurtulma arzusunun baş aktörü ve temsilcisi Hamas olmuştur. Bizler zulme karşı az veya çok sesini yükselten hiçbir devletin veya yetkilinin çabasını görmezden gelmiyor ama bunun yeterli olmadığını da açıkça görüyoruz. Gazze´de devam eden katliam da bunun canlı şahididir. Yaşanan bütün bu zulümler karşısında, halkımıza çağrımız; meydanlar boş bırakılmamalı, Filistin direnişine aralıksız bir şekilde maddi yardımlar devam ettirilmeli, siyonistlerin ve destekçilerinin mallarına süresiz bir şekilde boykota devam edilmelidir. Bu hususta tüm esnafımız da bundan sonra siyonizme destek veren firmaların mallarını ne almalı ne de satmalıdır. Filistin´e sınırı olan ülkelerin halklarına, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Suriye halklarına çağrımız ise, bu vahşet devam ettiği müddetçe sınıra yığılmaları, orada nöbet tutmaya devam etmeleri, yardım ve destek ulaştırmak için bütün gayret ve yolları denemeleridir" dedi.

TARİHİ SURLARA EBU UBEYDE POSTERİ ASILDI

Öte yandan Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´nde yer alan ve 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi surlarda bulunan burçlara çıkan bir grup, üzerinde `Diyarbakır´dan Ebu Ubeyde´ye bin selam´ yazılı, Hamas´ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde´nin posterini astı.