Diyarbakır´da husumetliler arasında tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga: 2 yaralı
DİYARBAKIR´dahusumetli iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavgada S.A. ile S.F. bıçak darbeleriyle yaralandı.
DİYARBAKIR´dahusumetli iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavgada S.A. ile S.F. bıçak darbeleriyle yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 3'üncü sokakta meydana geldi, İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.A. ile S.F. bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.