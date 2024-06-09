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        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğünden tüketici haklarına ilişkin açıklama:

        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğünce tüketici haklarına ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:08
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        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğünden tüketici haklarına ilişkin açıklama:
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        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğünce tüketici haklarına ilişkin açıklama yapıldı.

        Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Hakem Heyeti Bakanı ve Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, alışverişte tüketicilerin yaşadıkları en büyük sorunlardan birinin aldıkları ürünün kasa ve etiket fiyatının farklı olması olduğunu belirtti.

        Tüketicilerin bu durum karşısında haklarını bilmemelerinden dolayı ya fiyat farkını ödediği ya da ürünü iade ettiğini söylediğini ifade eden Atik, şunları kaydetti:

        "Tüketicilere tanınan temel haklar, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre 'Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.' Bu düzenlemeyle birlikte, bu durumla karşılaştıklarında tüketiciler kendi lehlerine olan fiyatın uygulanmasını talep etme yetkisine sahip olmuşlardır."

        Atik, etiket fiyatıyla ilgili temel düzenleme bu olmakla birlikte bu konuyu daha detaylı bir şekilde düzenleyen "Fiyat Etiketi Yönetmeliği"nin de olduğunu bildirdi.

        Bu yönetmeliğe göre istisnalar dışında, perakende olarak satışa sunulan malların üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde etiket asılmasının zorunlu olduğunu aktaran Atik, ayrıca bu etiketlerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi ve hangi mala ait olduğunun açıkça belli olacak şekilde konulmasının zorunlu olduğu belirtti.

        Atik, "İlgili yönetmelikte etiket fiyatı ile kasadaki fiyatın farklı olması halinde, tüketicinin lehine olan fiyatın uygulanacağı düzenlenmiştir. Satışa konu edilen mal indirimli ise malın indirimli fiyatı ile birlikte indirimden önceki fiyatının da etikette gösterilmesi zorunludur. İşletmeler tarafından kasa ve etiket fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanmaması halinde tüketicinin ürüne ait etiket görseli ile kasa fişini de saklayarak şikayetlerinin ekinde sunmaları ve aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, Ticaret İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanmakta ve ayrıca tüketici aleyhine oluşan fiyat farkı için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru hakkı doğmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Tüketicilerin oluşacak her türlü tüketici uyuşmazlığı karşısında Tüketici Hakem Heyetleri ile Ticaret İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerini aktaran Atik, tüketicilerin, haklarının bu kurumlarca korunacağının bilincinde olması gerektiğini belirtti.

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