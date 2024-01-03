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        ŞARJDA BIRAKILAN CEP TELEFONU ALEV ALDI; ANNE VE 4 ÇOCUĞU YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 01:12 Güncelleme: 03.01.2024 - 01:12
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        ŞARJDA BIRAKILAN CEP TELEFONU ALEV ALDI; ANNE VE 4 ÇOCUĞU YARALI
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        DİYARBAKIR´daşarja takılan telefonun alev alması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu yaralandı.

        Yangın, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186´ncı sokaktaki Çiğdem Apartmanı´nın 5´inci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre evde uyudukları sırada Anne Ruken K.´nın (30) şarjda bıraktığı cep telefonu alev aldı. Çıkan yangında anne Ruken K. ile çocukları Umut (11), Buse (9), Onur (7) ve Hasret K. (3), dumandan etkilendi. Alevleti fark ederek uyanan Ruken K., çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evdekiler tahliye edilirken, yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Anne Ruken K., ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne, çocuklar da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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