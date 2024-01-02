Palet fabrikasında yangın
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Sokak'ta bulunan palet fabrikasının depo kısmından duman çıktığını gören işçiler yardım talebinde bulundu.
Fotoğraf: İHA
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.
Fotoğraf: İHA
Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf: İHA
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA