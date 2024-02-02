Güvercin otelinde çıkan yangında 300 kuş öldü
DİYARBAKIR´ın Sur ilçesinde, kuşlar için konaklama ve bakım hizmeti verilen güvercin otelinde çıkan yangında 300´e yakın güvercin öldü.
DİYARBAKIR´ın Sur ilçesinde, kuşlar için konaklama ve bakım hizmeti verilen güvercin otelinde çıkan yangında 300´e yakın güvercin öldü.
Sur ilçesi Saraykapı Mahallesi´nde bir binanın çatı kısmındaki kuşlar için konaklama ve bakım hizmeti verilen güvercin otelinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşletme sahipleri kendi çabalarıyla kuşları kurtarmaya çalışırken, yangın ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yanan ve dumandan etkilenen 300´e yakın güvercin öldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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