Diyarbakır'da "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşi düzenlenecek AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşiye katılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşiye katılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri Kültür Sanat şubat sezonu kapsamında Bahadır Yenişehirlioğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturacak.

Yenişehirlioğlu'nun katılacağı "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yarın düzenlenecek.