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        Diyarbakır'da "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşi düzenlenecek

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşiye katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:09
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        Diyarbakır'da "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşi düzenlenecek
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        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşiye katılacak.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri Kültür Sanat şubat sezonu kapsamında Bahadır Yenişehirlioğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturacak.

        Yenişehirlioğlu'nun katılacağı "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yarın düzenlenecek.

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