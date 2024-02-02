Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da gönüllü öğretmenler yarıyıl tatilinde öğrencileri sınava hazırlıyor

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da büyük çoğunluğu dezavantajlı öğrencilerden oluşan okulda gönüllü öğretmenler, yarıyıl tatilinde öğrencileri sınavlara hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da gönüllü öğretmenler yarıyıl tatilinde öğrencileri sınava hazırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da büyük çoğunluğu dezavantajlı öğrencilerden oluşan okulda gönüllü öğretmenler, yarıyıl tatilinde öğrencileri sınavlara hazırlıyor.

        Merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda görevli 8 gönüllü öğretmen, yarıyıl tatilinden feragat ederek evde ders çalışma imkanına sahip olmayan 60 öğrenciye okulun kapılarını açtı.

        Öğretmenler, öğrencilere sınıflarda konuların tekrarı için ders veriyor, kütüphanede, kitap okumalarını, test çözmelerini ve deneme sınavlarına girmelerini sağlıyor.

        Nuri Zekiye Has Ortaokulu Müdürü Recep Zengin, AA muhabirine, ara tatilde öğrencilerin evde ders çalışma ortamlarının olmadığı belirtmesi üzerine öğretmenleriyle görüştüklerini söyledi.

        Talepler doğrultusunda okulun kütüphanesini öğrencilerine açtıklarını aktaran Zengin, öğrencilerin konu tekrarları, deneme sınavları ve soru çözümleriyle bursluluk sınavı ve LGS'ye hazırlandığını belirtti.

        Öğretmenlerin gönüllü olarak bu çalışmada yer aldığını ifade eden Zengin, şöyle konuştu:

        "Öğrencilerimiz bu şartları evlerinde bulamıyor. Okulumuzu onlara seferber ettik. Öğretmenler normalde tatilde okula gelmez, memleketlerine giderdi. Ancak öğrencilerimiz için burada kaldılar. Rehber öğretmenlerimiz ödev takip sistemi geliştirdi, soru çözüm saatleri belirledi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen kaynak kitapları öğrencilere dağıttık. Bu kitaplardaki soruların tamamı çözülüyor. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı en iyi şekilde sınavlara hazırlıyor. Öğrencilerin olumlu dönüşleri bizleri mutlu ediyor. Yarıyıl tatili olmasına rağmen gönüllü öğretmenlerimizle öğrencilerimize hizmet vermemiz bizleri mutlu ediyor."

        - "Tatilde okulumuzun ve sınıflarımızın kapısı kapanmadı"

        Türkçe öğretmeni Gülay Ay Dinç de Antalya'dan geldiğini, Diyarbakır ve okulda ikinci yılı olduğunu kaydetti.

        Tatillerde genellikle memleketine gitmeyi tercih ettiğini anlatan Dinç, öğrencilerinin kendilerine daha çok ihtiyacının olduğunu gördüğü için gönüllü meslektaşlarıyla memleketine gitmek yerine okulda bulunduğunu aktardı.

        Öğrencilerinin ev ortamında ders çalışma imkanı çok bulamadığını belirten Dinç, şöyle devam etti:

        "Öğrenciler ders çalışırken takıldığı sorularda bizlere ihtiyacı var. Yarıyıl tatilinde memlekete gitmedim. Tatilde okulumuzun ve sınıflarımızın kapısı kapanmadı. Her zaman öğrencilerimize açık. Öğrencilerimiz ihtiyaç duyduğu her anda onlara elimizi uzatmak için burada onların yanındayız."

        - "Öğrencilerimiz için güzel bir fırsat"

        Fen Bilimleri öğretmeni Pınar Altunç ise evde ders çalışma imkanı olmayan öğrencileri liselere giriş ve bursluluk sınavlarına hazırladıklarını bildirdi.

        Altunç, şöyle dedi:

        "Biz okurken böyle imkanlarımız yoktu. Okul idaremiz böyle bir çalışmadan bahsedince gözlerimin dolduğunu hissettim. Bu bölgenin çocuğu olarak böyle bir imkana sahip olmak isterdim. Öğrencilerimiz için güzel bir fırsat. Öğrencilerimiz, derslerine çalışarak bu fırsatı değerlendiriyor. Onların daha iyi şartlarda ders çalışması için buradayız. Bu nedenle gururluyuz ve mutluyuz."

        8. sınıf öğrencisi Afşin Çakmak ise yarıyıl tatilinde evde ders çalışma ortamlarının olmadığını ifade etti.

        Çakmak, "Burada soru çözüyoruz, anlamadığımız konuları öğretmenlerimize soruyoruz. Burada ders çalışırken hayallerime bir adım daha yaklaştığımı düşünüyorum. Rehber öğretmenliğimizin hazırladığı programa uyarak çalışıyoruz. Okuldaki rahat ve konfor evde yok. Okulda soruları daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.

        5. sınıf öğrencisi Polat Gezer de ders çalışmayı sevdiğini ancak evde bu imkanın olmadığını dile getirerek, desteklerinden ötürü okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        Güvercin otelinde çıkan yangında 300 kuş öldü
        Güvercin otelinde çıkan yangında 300 kuş öldü
        Diyarbakır'da yanan Güvercin Oteli'ndeki çok sayıda güvercin öldü
        Diyarbakır'da yanan Güvercin Oteli'ndeki çok sayıda güvercin öldü
        Diyarbakır'da "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşi düzenlenecek
        Diyarbakır'da "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşi düzenlenecek
        Diyarbakır'da Piran Caddesi ağaçlandırıldı
        Diyarbakır'da Piran Caddesi ağaçlandırıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Öldürülen 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın 2 hafta önceki paylaşımı; dükkanım...
        Öldürülen 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın 2 hafta önceki paylaşımı; dükkanım...