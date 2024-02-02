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        Diyarbakır'da Piran Caddesi ağaçlandırıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde Piran Caddesi'ni ağaçlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:00 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:08
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        Diyarbakır'da Piran Caddesi ağaçlandırıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde Piran Caddesi'ni ağaçlandırdı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesinin yeni imar alanlarından biri olan Piran Caddesi'nde ağaçlandırma çalışması yürüttü.

        Refüj ve kavşaklarda peyzaj düzenleme ve yapım işi kapsamında Yenişehir Üçkuyular Mahallesi Piran Caddesi'nin, kavşak, refüj ve kaldırımlarına 25 mavi selvi ile 160 çınar yapraklı dut ağacını toprakla buluşturdu.

        Ekipler, alanın bitki uygulamasına uygun hale getirilmesi adına öncelikle caddenin belirlenen bölümlerinde toprak dolgusu çalışması gerçekleştirdi.

        Yapılan alt yapı çalışmalarıyla ağaç dikimine uygun hale getirilen alanda ekipler, belirli mesafeler bırakarak 185 fidanı toprakla buluşturdu.

        Dikilen yeni fidanların sağlıklı şekilde gelişmesini sağlamak için herek işlemlerini de gerçekleştiren ekipler, çalışmayla Piran Caddesi'nin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağladı.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2024 yılı çalışma takvimi dahilinde kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek.

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