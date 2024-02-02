Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kırmızı ışıkta otomobile çarpan motosikletteki Furkan, 4 gün sonra yaşamını yitirdi

        DİYARBAKIR'da kırmızı ışıkta geçip otomobile çarpan motosikletteki Furkan Soner (23) tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Motosikletin sürücüsü M.M.O.´nun ise tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı ışıkta otomobile çarpan motosikletteki Furkan, 4 gün sonra yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da kırmızı ışıkta geçip otomobile çarpan motosikletteki Furkan Soner (23) tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Motosikletin sürücüsü M.M.O.´nun ise tedavisi sürüyor.

        Kaza, 30 Ocak´ta öğle saatlerinde Diyarbakır Çevre Yolu 4'üncü Sanayi Sitesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen 21 AEN 219 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve 4'üncü Sanayi Sitesi'ne dönmek isteyen 56 AZ 804 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.M.O. (23) ve yanındaki Furkan Soner yaralandı. Kask takmadığı belirlenen yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Furkan Soner, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Soner´in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Eğil ilçesinde toprağa verildi. Motosikletin sürücüsü M.M.O.'nun ise tedavisi sürüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        Güvercin otelinde çıkan yangında 300 kuş öldü
        Güvercin otelinde çıkan yangında 300 kuş öldü
        Diyarbakır'da yanan Güvercin Oteli'ndeki çok sayıda güvercin öldü
        Diyarbakır'da yanan Güvercin Oteli'ndeki çok sayıda güvercin öldü
        Diyarbakır'da "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşi düzenlenecek
        Diyarbakır'da "İnsan ve Yine İnsan" konulu söyleşi düzenlenecek
        Diyarbakır'da gönüllü öğretmenler yarıyıl tatilinde öğrencileri sınava hazı...
        Diyarbakır'da gönüllü öğretmenler yarıyıl tatilinde öğrencileri sınava hazı...
        Diyarbakır'da Piran Caddesi ağaçlandırıldı
        Diyarbakır'da Piran Caddesi ağaçlandırıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı