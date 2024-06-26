Diyarbakır'da tarla ve anız yangını 3 saatte kontrol altına alındı: 2 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ve Çınar ilçesi sınırında çıkan tarla ve anız yangını karadan ve havadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Anız ve tarla yangını, öğleden sonra Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Bağlar ilçesi sınırlarındaki arazilere de yayılan yangında buğday ekili alanlar da zarar gördü. Köylüler traktörleriyle yangının yayılmasını önlemeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, karadan ve havadan helikopter ile yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı.