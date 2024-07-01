Diyarbakır'da kuvvetli rüzgarda çatı ve pazar şemsiyeleri uçtu, bir mahallede yangın çıktı (3)
YILDIRIMDÜŞEN ARAZİDE ANIZ YANGINI ÇIKTIDiyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Kasımlı ve Heybelikonak mahalleleri arasındaki arazide, akşam saatlerinde yıldırım düşmesi nedeniyle anız yangını çıktı.
YILDIRIMDÜŞEN ARAZİDE ANIZ YANGINI ÇIKTI
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Kasımlı ve Heybelikonak mahalleleri arasındaki arazide, akşam saatlerinde yıldırım düşmesi nedeniyle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Bağdere Jandarma Karakolu ekipleri ile kırsal Gökçetevek, Heybelikonak, Kutlualan ve Kasımlı mahallelerindeki vatandaşlar da destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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