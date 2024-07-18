Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde personel ve refakatçi 55 kişi yemekten zehirlendi

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde dün öğle saatlerinde verilen yemekten zehirlenen sağlık çalışanları ve refakatçiler zehirlenme şüphesiyle hastanenin acil servisine başvurdu. Hastanede 55 kişinin tedavisi devam ediyor.

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde dün öğlen yemeği menüsünde pilav üstü döner, çorba, aşure ve salata verildi. Yemeği tüketen hastane personeli ve bazı refakatçiler akşam saatlerinde ishal, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. 55 kişinin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, görevli sendikalar ve Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl gelerek bilgi aldı. Yemeklerden numune alınarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.

‘BASİT BESİN ZEHİRLENMESİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULMAKTADIR’ Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastanemizde görevli bazı personellerimiz, mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle acil servise başvurmuşlardır. İlk değerlendirmelerde basit besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulmaktadır. Personellerimizin durumu kontrol altında olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır. Olayın nedeni hakkında ayrıntılı bir araştırma başlatılmış olup, sonuçlar en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.

‘İKİNCİ YEMEĞİ YİYENLER İSHAL, BULANTI İLE KUSMA ŞİKAYETİ YAŞAMIŞTIR’ Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Böçkün, “Tüketilen ürünlerle alakalı bize gelen şikayetler oldu. 6-7 saat sonrasında yemekleri tüketen bazı çalışanlarımız ve bazı hasta yakınları özellikle dün öğlen ilk verilen yemeğin sonrasında ikinci olarak verilen yemeği tüketen çalışanlar ve refakatçiler, ishal, bulantı ve kusma şikayeti yaşamıştır. Dün geceden bu yanadır acile gelmektedirler. Şu an için resmi olarak 55 kişinin bu şikayetlerden ötürü geldiğini öğrendik. Ziyaretlerde bulunduk. Numunenin incelenmesiyle ilgili olarak gerekli sürecin başlatıldığını ifade ettiler. Biz de konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.