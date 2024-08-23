Narin'in arama çalışmaları 2'nci gününde: 'Sanki yer yarıldı içine girdi'

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları devam ediyor. Narin’in babası Arif Güran, “Kızım çok akıllı bir kızdı,habersiz hiçbir yere, sulama kanalına veya başka bir eve gidecek biri değildi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Gören duyan ve kim olursa olsun Allah rızası için haber versinler” dedi.

Olay, 21 Ağustos’ta öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kur’an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve 200 jandarma personelinin görev aldığı çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek veriliyor. Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

YOL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU Arama çalışmalarından dün gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Narin’i arama çalışmaları 2’nci gününde sürerken su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ekipleri çalışmalara devam ediyor. AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler de kanal kenarı ve tarlalarda Narin’i arıyor. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar da aranıyor.