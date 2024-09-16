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        Narin'in mezarı yapıldı; başucuna Türk bayrağı dikilecek

        DİYARBAKIR'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) mezarı, mermerle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:52 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:55
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        Narin'in mezarı yapıldı; başucuna Türk bayrağı dikilecek
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        DİYARBAKIR'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) mezarı, mermerle kaplandı. Mezarın başucuna da Türk bayrağının dikilmesi için alan hazırlandı.

        Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına, kent merkezi ve çevre illerden ziyaretler sürüyor. Diyarbakır Valiliği, mezar çevresinde düzenlemeler yapıp mezarlığa parke taşı döşedi. Çalışmalarda Narin’in mezarı, mermerle kaplandı. Gelen ziyaretçiler de mezarı çiçeklerle süsledi. Mezarlıkta çalışmalar sürerken, Narin'in başucuna Türk bayrağı dikilmesi için alan da hazırlandı. Ziyaretçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.

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