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        Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavlı, hayatını kaybetti

        DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavlı, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:24 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:30
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        Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavlı, hayatını kaybetti
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        DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavlı, Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        İl Jandarma Komutanı Yardımcısı olarak ağustos ayında Diyarbakır’a atanan Albay Naim Tavlı, dün akşam saatlerinde Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vali Murat Zorluoğlu, Albay Tavlı’nın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İl Jandarma Komutan Yardımcım, çalışma arkadaşım Albay Naim Tavlı’nın vefatını büyük teessür ile öğrendim. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun” dedi.

        Evli ve 2 çocuk babası olan Albay Tavlı’nın cenazesinin, Sakarya’nın Karasu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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        Galeri

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