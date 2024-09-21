Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Sosyal medyada çıplak görüntülerini yaymakla tehdit edip şantaj yapan şüpheliler yakalandı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, sosyal medyada mesaj attıkları bir kadından, 'Elimde çıplak görüntülerin var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 19:16 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyada çıplak görüntülerini yaymakla tehdit edip şantaj yapan şüpheliler yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde, sosyal medyada mesaj attıkları bir kadından, 'Elimde çıplak görüntülerin var. 10 milyon TL vermezsen tüm akrabaların görür' diyerek şantaj yapan 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. 

        Bismil ilçesinde yaşayan M.K., bir süre önce tanıştığı ve ismini A.Ç. olarak bildiği bir kadından, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Elimde çıplak görüntülerin var. 10 milyon TL vermezsen tüm akrabaların görür’ şeklinde mesaj aldı. M.K.’nın İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmasının ardından, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada, kendisini A.Ç. olarak tanıtan kadının gerçek isminin S.B. olduğu belirlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile takibe alınan S.B., önceden seri numaraları alınmış 2 milyon TL ön ödemenin teslimi için M.K. tarafından polisin belirlediği bir iş yerine davet edildi. S.B., buluşma yerinde 2 milyon TL parayı alıp ayrılacağı esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. S.B.’nin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden S.B., R.H. ve H.T. isimli şüphelilerin de olayın içinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine R.H. ve H.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin, başka kişilere de şantaj yaptığı ihtimali üzerine dijital materyallerine el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Dilmen'den HT Spor'da Mourinho sözleri!
        Dilmen'den HT Spor'da Mourinho sözleri!
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Adana'yı da sel vurdu!
        Adana'yı da sel vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Derbi öncesi son gelişmeler!
        Derbi öncesi son gelişmeler!
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İran'dan gövde gösterisi
        İran'dan gövde gösterisi
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme

        Benzer Haberler

        Otobüste yolcunun yanındaki oksijen tüpünün vanası açıldı; panik anı kamera...
        Otobüste yolcunun yanındaki oksijen tüpünün vanası açıldı; panik anı kamera...
        Diyarbakır'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı, 1'i bebek 9 kişi yarala...
        Diyarbakır'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı, 1'i bebek 9 kişi yarala...
        Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1'i bebek, 10 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1'i bebek, 10 yaralı
        Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
        Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
        Diyarbakır'da cadde ve sokaklar göle döndü
        Diyarbakır'da cadde ve sokaklar göle döndü
        Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavlı, hayatını kaybe...
        Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavlı, hayatını kaybe...